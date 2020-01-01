Жуткое ДТП в Киеве: есть жертвы

В результате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона на 100 метров.

В Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Предварительно, столкнулись автомобили Audi и Skoda.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко", - говорится в сообщении.

В результате столкновения в Skoda двое погибших: водитель погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона более, чем 100 метров.

"Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.

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А в Киеве накануне столкнулись два авто, одно отбросило в остановку, пострадали три женщины.

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