Школа в Соломенском районе Киева будет сдана в 2020 году, - координатор «Большой Стройки» Юрий Голик

Реконструкция и достройка школы в Соломенском районе столицы, которая продолжается уже три года, в 2020 году будет закончена. Об этом сообщает координатор национальной инфраструктурной программы «Большая Стройка» Юрий Голик.

«Реконструкция с достройкой школы №22 в Соломенском районе. Проект начали в 2017-м году. В 2020-м эта школа обязана открыться», - пишет Голик.

Он также публикует видео, на котором виден масштаб работ на объекте, который является составной частью глобальной национальной программы развития инфраструктуры, получившей название «Большая Стройка».

В ходе «Большой Стройки», которую в прошлом году инициировал Президент Владимир Зеленский, в Украине будет построено и реконструировано 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов. Недавно каждый регион презентовал свои подробные планы работ и перечни объектов «Большой Стройки».

Как сообщалось ранее, «Большая Стройка» должна официально стартовать 1 марта. Правительство предусмотрело достаточное финансирование программы. В частности, Кабмин уже утвердил перечень из 402 объектов, которые будут финансироваться из Государственного Фонда Регионального Развития. 206 объектов из этого списка являются частью «Большой Стройки». Первый транш финансирования в размере 2,5 млрд гривен регионы получат уже в апреле.