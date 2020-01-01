В Киеве полицейские привели домой девочку и пришли в ужас от увиденного

Ребенком займутся службы по делам детей.

В Киеве полицейские вернули домой заблудившегося ребенка, и были шокированы условиями, в которых он проживал. Повсюду были разбросаны вещи, а мебель в квартире была сломана. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции у себя в Facebook.

Читай также: В Киеве из детдома украли ребенка: фото похитительницы и девочки

Так, 28 февраля, в службу 102 поступило сообщение о заблудившемся ребенке. Диспетчер депо сообщила, что в конце маршрута, на улице Довженко она обнаружила 6-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Девочка рассказала, что ехала в садик со старшим братом, а потом его потеряла и сама заблудилась.

Пообщавшись с девочкой, копы быстро установили, где она проживает. Дверь квартиры им открыл отец ребенка, который был очень удивлен увиденному. Старший сын ничего не рассказал ему о том, что потерял сестру. Он был уверен, что его дочь в саду.

Внимание патрульных также привлек беспорядок, который проходил в квартире: разбросанные вещи и сломанные детские кроватки. Всего в семье проживает 4 детей.

Об этом ситуации инспекторы сразу сообщили коллег по ювенальной превенции и службу по делам детей, взяли ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее в Киевской области пьяный отец избил 7-месячную дочь.

Читай также: На Прикарпатье трое братьев развращали 7-летнюю девочку

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.