Помимо продуктов мужчина украл у пенсионерки 2 тыс. гривен.

В Киеве грабитель выхватил у пенсионерки еду и убежал pixabay.com

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который украл у 67-летней пенсионерки продукты и деньги. На момент совершения преступления мужчина был в розыске за похожее преступление в своем родном городе. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Так, 28 февраля, в отделение полиции обратилась киевлянка. Она рассказала, что неизвестный мужчина выхватил у нее пакет с продуктами, в котором также находилась сумма в размере 2 тыс. гривен.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личность преступника и задержали его.

Это - ранее судимый уроженец Кировоградщины, 1985 года рождения. По месту своей регистрации фигурант находится в статусе обвиняемого за совершение кражи и разыскивался правоохранительными органами, - говорится в сообщении.

Вору сообщили о подозрении по ч.2 ст.186 (ограбление) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит срок до шести лет.

Грабитель укравший у пенсионерки еду и деньги facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, ранее пассажиры избили карманника и выбросили его из маршрутки в Киеве.

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