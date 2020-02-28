В столице курьеры Glovo доставляли еду на лошадях

В Киеве появился новый вид доставки.

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Популярная доставка еды Glovo удивила жителей и гостей столицы новым видом передвижения курьеров. Очевидцы заметили сотрудников Glovo на лошадях.

Фото необычных доставщиков еды опубликовали в соцсетях.

На фото видно, как двое курьеров на лошадях забирали свои заказы с МакДональдс верхом на лошадях. Комментаторы под фото искренне удивляются увиденному и шутят о том, что в Киеве наконец-то появился полностью экологический транспорт.

Комментарии скриншот

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Напомним, на Крещатике в одних стрингах ходил курьер с желтым рюкзаком. В Киеве на улице Крещатик, заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.

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