Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве начали дезинфицировать городской транспорт

Комментариев: 0
Данная мера связанна с профилактикой распространения гриппа и ОРЗ.
В Киеве начали дезинфицировать городской транспорт
© facebook.com/Kyivpastrans
Фото 1/8
  • Дезинфекция общественного транспорта
  • Дезинфекция общественного транспорта
  • Дезинфекция общественного транспорта
  • Дезинфекция общественного транспорта
  • Дезинфекция общественного транспорта
  • Водителям и кондукторам меряют температуру
  • Дезинфекция общественного транспорта
  • Скриншот
В Киеве начали дезинфицировать городской транспорт
Дезинфекция общественного транспорта
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве сотрудники городских служб начали дезинфекцию общественного транспорта. Влажная уборка салона моющими средствами осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут. Снаружи транспорта дезинфекция проводится раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения. Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранс у себя в Facebook

Читай также: Собака, суп, подоконник: Что киевляне забывают в транспорте

“В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства. Как это происходит - смотрите“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выходом на маршрут водителей и кондукторов проверяет врач на наличие температуры или других признаков заболевания.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве заработала интерактивная карта, где можно отслеживать городской транспорт. 

Читай также: В Днепре водитель подрался с пассажиром из-за разлитого в салоне пива

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Общественный транспорт, Дезинфекция, ОРЗ, Грипп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь