В Киеве начали дезинфицировать городской транспорт
В Киеве сотрудники городских служб начали дезинфекцию общественного транспорта. Влажная уборка салона моющими средствами осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут. Снаружи транспорта дезинфекция проводится раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения. Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранс у себя в Facebook.
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“В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства. Как это происходит - смотрите“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед выходом на маршрут водителей и кондукторов проверяет врач на наличие температуры или других признаков заболевания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве заработала интерактивная карта, где можно отслеживать городской транспорт.
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