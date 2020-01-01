Погода в Украине на 29 февраля: Тепло и солнечно

В Украине ожидается теплая погода без осадков.

Погода в субботу, 29 февраля, в Украине будет теплой и солнечной. Осадков не ожидается, только в Крыму возможен дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +6 до + 8 градусов тепла, ночью от -1 до -3;

На севере Украины температура днем +6… +8, ночью 0… -2;

В центральных областях температура днем от +6 до +9, ночью от 0 до -2;

На востоке страны днем от +5 до +10, ночью от 0 до -4;

На юге Украины днем от +9 до +11 градусов, ночью от 0 до +3;

В Крыму днем +7… +9, ночью +1… +3;

В Киеве днем +5… +7, ночь 0… -2.

Погода на 29 февраля meteo.gov.ua

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