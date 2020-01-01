В Киеве изменили правила пользования метрополитеном

В метро столицы разрешили бесплатно провозить музыкальные инструменты в чехлах или других упаковках.

Это было позволено с 1995 года, но после изменения правил за перевозку нужно было платить facebook.com/kyivmetro

Киевский городской совет внес изменения в правила пользования метрополитеном. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в Facebook.

В частности, Киевсовет разрешил бесплатно провозить в метро музыкальные инструменты в чехлах или других упаковках.

Как сообщил депутат Виктория Муха, при утверждении новых норм произошла техническая ошибка, и инструменты запретили провозить в метро, хотя такое правило действовало с 1995 года.

"После принятия новых правил пользования метрополитеном в депутатские корпуса обращаются преподаватели, студенты, музыканты об оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них - это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро - это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот пробел", - подчеркнула соавтор соответствующего решения Муха.

Ранее сообщалось, что в Киеве с апреля вводят е-билет. Единым электронным билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

На центральной станции метро в Киеве на год ограничат движение

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet