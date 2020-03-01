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В Киеве мужчина бросился в ледяную воду, чтобы вызволить людей из тонущей машины

Комментариев: 2
Автомобиль съехал в Русановский канал.
В Киеве автомобиль съехал в Русановский канал
В Киеве автомобиль съехал в Русановский канал
Киев оперативный

В Киеве автомобиль съехал в Русановский канал. Прохожий, заметивший происшествие, бросился в воду, чтобы спасти людей. Об этом сообщает “Киев оперативный“.

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Инцидент произошел 29 февраля в 21:40. Точных данных о потерпевших в результате происшествия нет, однако источники издания гласят, что водителю и пассажирам помог прохожий. Благодаря парню, которого зовут Казбек, обошлось без жертв.

“А вот Человек по имени Казбек. Этот парень без колебаний бросился в ледяную воду, чтобы спасти незнакомых ему людей. И ему это удалось. Потом еще и стыдливо отказывался от помощи себе“, - сказано в комментарии к видео.

Напомним, в Киеве столкнулись две легковушки, есть жертвы.

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Теги: ДТП, ДТП в Киеве
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Комментариев (2)
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Негорро    01.03.2020, 14:38
Оценка:  -2
Негорро
Настоящий Казбек!Только такие вот Казбеки и способны на такие поступки.Остальным на окружаюших давным-давно похер.Кстати в Союзе люди с голыми руками бросались на вооружённых бандитов,гибли при этом...Потом в честь них улицы называли.Сейчас же совсем другие времена.И люди другие...
ЗовПрироды    01.03.2020, 14:35
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Казбек - настоящий мужик !
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