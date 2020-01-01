В Киеве сгорела маршрутка

Маршрутный автобус начал полыхать во время движения. Транспортное средство сгорело дотла.

В Киеве на Соломенской площади в воскресенье, 1 марта, произошло ЧП с маршруткой. Автобус загорелся во время движения. О происшествии сообщили в Facebook паблики Киев Оперативный и dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что с огнем боролись спасатели ГСЧС.

На кадрах видно, что пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Напомним, в Киеве столкнулись две легковушки, есть жертвы.

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