В Киеве весной после капремонта откроют пять парков
В Киеве весной текущего года планируют заново открыть пять парков. Речь идет о тех зеленых зонах столицы, где был проведен капитальный ремонт. Об сообщает пресс-служба КГГА.
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Также в КГГА рассказали, что до конца года после ремонта откроют еще 7 парков.
На ремонт зон отдыха направят около 500 млн грн.
В апреле-мае снова заработают в Киеве следующие парки:
“Партизанская слава“ (Дарницкий район)
вторая очередь парка “Сырецкий“ (Шевченковский район)
вторая очередь парка на Троещине (Деснянский район)
“Совки“ (Святошинский район)
“Лебединый“ (Дарницкий район)
В КГГА рассказали, что за последние пять лет в столице Украины было проведено в порядок 414 парков и скверов.
Напомним, в Дубае открыли отель для туристов с животными.
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