В Киеве весной после капремонта откроют пять парков

Всего в 2020 году планируют отремонтировать 12 столичных парков.

В Киеве весной текущего года планируют заново открыть пять парков depositphotos.com

В Киеве весной текущего года планируют заново открыть пять парков. Речь идет о тех зеленых зонах столицы, где был проведен капитальный ремонт. Об сообщает пресс-служба КГГА.

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Также в КГГА рассказали, что до конца года после ремонта откроют еще 7 парков.

На ремонт зон отдыха направят около 500 млн грн.

В апреле-мае снова заработают в Киеве следующие парки:

“Партизанская слава“ (Дарницкий район)

вторая очередь парка “Сырецкий“ (Шевченковский район)

вторая очередь парка на Троещине (Деснянский район)

“Совки“ (Святошинский район)

“Лебединый“ (Дарницкий район)

В КГГА рассказали, что за последние пять лет в столице Украины было проведено в порядок 414 парков и скверов.

Напомним, в Дубае открыли отель для туристов с животными.

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