Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве весной после капремонта откроют пять парков

Комментариев: 0
Всего в 2020 году планируют отремонтировать 12 столичных парков.
В Киеве весной текущего года планируют заново открыть пять парков
В Киеве весной текущего года планируют заново открыть пять парков
depositphotos.com

В Киеве весной текущего года планируют заново открыть пять парков. Речь идет о тех зеленых зонах столицы, где был проведен капитальный ремонт. Об сообщает пресс-служба КГГА.

Читай также: В заповедных плавнях под Одессой возник пожар

Также в КГГА рассказали, что до конца года после ремонта откроют еще 7 парков.

На ремонт зон отдыха направят около 500 млн грн.

В апреле-мае снова заработают в Киеве следующие парки:

  • “Партизанская слава“ (Дарницкий район)

  • вторая очередь парка “Сырецкий“ (Шевченковский район)

  • вторая очередь парка на Троещине (Деснянский район)

  • “Совки“ (Святошинский район)

  • “Лебединый“ (Дарницкий район)

В КГГА рассказали, что за последние пять лет в столице Украины было проведено в порядок 414 парков и скверов.

Напомним, в Дубае открыли отель для туристов с животными.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, парки, КГГА
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь