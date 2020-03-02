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В Киеве пьяный дальнобойщик устроил ДТП

Комментариев: 2
Груженая алкоголем фура снесла 10м отбойника и врезалась в столб. В крови водителя обнаружили 2,03 промилле алкоголя.
DAF снес отбойник и врезался в столб
DAF снес отбойник и врезался в столб
kiev.informator.ua

На Бориспольском шоссе в Киеве в ночь на понедельник, 2 марта, пьяный водитель фуры снес около десяти метров отбойника и врезался в столб, сообщает Информатор.

Отмечается, что водитель не получил тяжелых травм, но его поведение вызвало у полицейских подозрение. И, как оказалось, не зря. Прибор показал цифры в 2,03 промилле алкоголя в крови, что в десять раз превышает норму. Позже мужчина признался, что перед началом движения пил водку.

К слову, фура перевозила коньяк, шампанское и другие алкогольные напитки. На водителя составили протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (130 КУоАП).

 

 

Напомним, накануне вечером под Киевом после ДТП люди перекрыли дорогу, требуя установить светофор и освещение на опасном переходе.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль на высокой скорости сбил мужчину на пешеходном переходе.

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Теги: алкоголь, Киев, ДТП, водитель, фура
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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IrenaSH    02.03.2020, 08:41
Оценка:  +1
IrenaSH
Конечно алкоголь в крови, он же вон сколько его вез. Всасывается...
Кайдаш    02.03.2020, 08:28
Оценка:  +5
Кайдаш
Что вёз, то и употребил....
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