В Киеве пьяный водитель получил пять протоколов за ночь

Патрульная полиция Киева задержала водителя с признаками опьянения.

Полиция города Киева задержала пьяного водителя за рулем Chevrolet. Автомобиль нарушителя доставлен на штрафплощадку. Об этом сообщает полиция.

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“Неизвестно, праздновал ли водитель Chevrolet начало весны или что-то другое, но 1 марта патрульные получили два вызова подряд по поводу ДТП на разных улицах в Печерском районе. Водитель после совершения аварий оставлял место происшествия, но далеко отъехать не смог“ - говорится в сообщении.

Патрульные обнаружили водителя недалеко от места второго столкновения, он заснул в салоне за рулем - отметили в полиции

“Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения и согласился пройти освидетельствование на месте. Результат - 2.04 промилле“ - отметили патрульные.

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По итогам своих ночных приключений мужчина получил целых пять протоколов. По два протокола по ст 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст 122-4 (Оставление места ДТП) и еще один по ч 1 ст 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП“ - подытожили в полиции.

Ранее в Киеве мужчина бросился в ледяную воду, чтобы освободить людей из тонущей машины.

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