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В Киеве пьяный водитель получил пять протоколов за ночь

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Патрульная полиция Киева задержала водителя с признаками опьянения.
Автомобиль нарушителя доставлен на штрафплощадку
Автомобиль нарушителя доставлен на штрафплощадку
Полиция

Полиция города Киева задержала пьяного водителя за рулем Chevrolet. Автомобиль нарушителя доставлен на штрафплощадку. Об этом сообщает полиция. 

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“Неизвестно, праздновал ли водитель Chevrolet начало весны или что-то другое, но 1 марта патрульные получили два вызова  подряд по поводу ДТП на разных улицах в Печерском районе. Водитель после совершения аварий оставлял место происшествия, но далеко отъехать не смог“ - говорится в сообщении. 

Патрульные обнаружили водителя недалеко от места второго столкновения, он заснул в салоне за рулем - отметили в полиции

“Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения и согласился пройти освидетельствование на месте. Результат - 2.04 промилле“ - отметили патрульные. 

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По итогам своих ночных приключений мужчина получил целых пять протоколов. По два протокола по ст 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст 122-4 (Оставление места ДТП) и еще один по ч 1 ст 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП“ - подытожили в полиции.

Ранее в Киеве мужчина бросился в ледяную воду, чтобы освободить людей из тонущей машины.

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Теги: Киев, полиция, пьяный
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