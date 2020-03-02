Впервые в истории в Киеве не было зимы – метеорологи

В феврале затянувшаяся метеорологическая осень сменилась метеорологической весной.

Настоящей зимы не было впервые за 140 лет pixabay.com

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В Киеве впервые за всю историю метеонаблюдений (140 лет) метеорологическая зима так и не наступила. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, минувший февраль был четвертым самым теплым с 1881 года. По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5° С, что на 6,7° С выше климатической нормы.

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Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до –8,4°С, а теплее всего 2 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 градусов. В то же время осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.

Отмечается, что в календарном зимнем сезоне 2019/2020 впервые за всю историю погодных наблюдений в Киеве не было метеорологической зимы. 10 февраля всё никак не заканчивавшаяся метеорологическая осень просто сменилась метеорологической весной.

Напомним, под Киевом спецназ обезвредил мужчину, застрелившего свою мать. Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелка и обстоятельства случившегося.

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