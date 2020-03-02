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Опубликовано видео массовой драки в киевской пиццерии

Комментариев: 2
В пиццерии MisterCat произошла драка между двумя компаниями.
Драка в столичной пиццерии
Драка в столичной пиццерии
скриншот

В ночь на 2 мая, в пиццерии MisterCat в Киеве, произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Один из участников конфликта распылил в заведении газовый баллончик. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице Киев Оперативный.

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На видео зафиксировано, как участники одной из групп избивают лежащего на полу молодого человека. Драка продолжилась, когда друзья пострадавшего попытались поднять его. По словам очевидцев, из-за драки пострадали и обычные посетители пиццерии. 

В полиции на данный момент не комментируют инцидент.



Напомним, в Киеве пьяный водитель получил пять протоколов за ночь.

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Теги: драка, Киев, пиццерия, газовый баллон
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Комментариев (2)
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OttoOtto    02.03.2020, 13:10
Оценка:  0
OttoOtto
Дол..ебы
Huper!    02.03.2020, 13:19
Оценка:  +3
Huper!
Я так понимаю это год назад было? Зачем тогда нужна эта "свежайшая" новость
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