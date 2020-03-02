Опубликовано видео массовой драки в киевской пиццерии

В пиццерии MisterCat произошла драка между двумя компаниями.

В ночь на 2 мая, в пиццерии MisterCat в Киеве, произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Один из участников конфликта распылил в заведении газовый баллончик. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице Киев Оперативный.

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На видео зафиксировано, как участники одной из групп избивают лежащего на полу молодого человека. Драка продолжилась, когда друзья пострадавшего попытались поднять его. По словам очевидцев, из-за драки пострадали и обычные посетители пиццерии.



В полиции на данный момент не комментируют инцидент.





Напомним, в Киеве пьяный водитель получил пять протоколов за ночь.

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