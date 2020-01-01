На Киевском море пропавших рыбаков ищет вертолет ГСЧС
В Киевской области в Иванковском районе пропали 2 рыбака, которые вышли в Киевское море на лодке “Прогресс“ в сторону базы “Нептун“ Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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“29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив при помощи СМС, что помощь не нужна. После этого на связь мужчины не выходили“ - говорится в сообщении.
Силами ГСЧС, Нацполиции и гражданского населения (знакомых рыбаков на двух собственных лодках) 1 марта проводились поиски, которые, к сожалению, не дали результата.
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Утром, 2 марта, в 8:25 поисковые работы были возобновлены с привлечением авиации ГСЧС, а именно вертолета H-225 Super Puma для обследования акваторий вероятного исчезновения рыбаков.
Ранее спасатели подсчитали погибших на водоемах с начала года.
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