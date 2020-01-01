На Киевском море пропавших рыбаков ищет вертолет ГСЧС

К спасательной операции привлечены вертолет H-225 Super Puma и группа из 5 человек.

В Киевской области в Иванковском районе пропали 2 рыбака, которые вышли в Киевское море на лодке “Прогресс“ в сторону базы “Нептун“ Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читай также: Задержанные Россией украинские рыбаки вернулись домой

“29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив при помощи СМС, что помощь не нужна. После этого на связь мужчины не выходили“ - говорится в сообщении.

Силами ГСЧС, Нацполиции и гражданского населения (знакомых рыбаков на двух собственных лодках) 1 марта проводились поиски, которые, к сожалению, не дали результата.

Читай также: В Харьковской области утонули два рыбака

Утром, 2 марта, в 8:25 поисковые работы были возобновлены с привлечением авиации ГСЧС, а именно вертолета H-225 Super Puma для обследования акваторий вероятного исчезновения рыбаков.

Ранее спасатели подсчитали погибших на водоемах с начала года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.