Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве накрыли крупнейшую в Украине сеть наркоторговли

Комментариев: 1
Полиция задержала 9 человек и изъяла 300 килограмм психотропных веществ.
В Киеве разоблачили крупнейшую сеть наркоторговли
В Киеве разоблачили крупнейшую сеть наркоторговли
twitter.com/AvakovArsen

Нацполиция Киева разоблачила деятельность масштабной сети интернет-торговли наркотиками. Правоохранители также пресекли деятельность лаборатории, где ежемесячно изготавливались около 100 кг наркотических веществ. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков у себя в Twitter

Читай также: Пограничники не пустили в ОРДЛО партию психотропов

Так, министр МВД заявил, что полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тыс прекурсоров (химические вещества для изготовления наркотиков – ред.)  стоимость которых составила 110 млн грн. Также по подозрению в незаконной деятельности были задержаны девять человек.

НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников ОПГ, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/AvakovArsen

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом мужчина дома вырастил марихуаны почти на 1 млн гривен. 

Читай также: В России заявили о задержании четырех “украинских наркоторговцев“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Аваков, Наркотики, Сеть, Украина, Разоблачение, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Николай510    02.03.2020, 15:23
Оценка:  +12
Николай510
расстрелять всех подонков!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь