В Киеве накрыли крупнейшую в Украине сеть наркоторговли

Полиция задержала 9 человек и изъяла 300 килограмм психотропных веществ.

Нацполиция Киева разоблачила деятельность масштабной сети интернет-торговли наркотиками. Правоохранители также пресекли деятельность лаборатории, где ежемесячно изготавливались около 100 кг наркотических веществ. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков у себя в Twitter.

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Так, министр МВД заявил, что полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тыс прекурсоров (химические вещества для изготовления наркотиков – ред.) стоимость которых составила 110 млн грн. Также по подозрению в незаконной деятельности были задержаны девять человек.

НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников ОПГ, - говорится в сообщении.

Скриншот twitter.com/AvakovArsen

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом мужчина дома вырастил марихуаны почти на 1 млн гривен.

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