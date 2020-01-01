Пьяный киевлянин устроил ДТП с шестью авто

ДТП произошло на проспекте Победы.

В Киеве по проспекту Победы пьяный водитель Rover устроил ДТП с 6 авто. 38-летний мужчина не оценил дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, сообщает полиция.

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“Пьяный водитель Rover совершил столкновение с Volkswagen. Вследствие неуправляемого движения, вызванного столкновением вышеуказанных авто, механические повреждения получили еще 4 автомобиля: Daewoo, Chevrolet, Skoda и Renault“- говорится в сообщении.

Водитель Rover согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 1,60 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 8 раз

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Полицейские составили протокол по ч 1 ст 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Также патрульные обнаружили у двух участников ДТП, а именно водителей автомобилей Skoda и Volkswagen отсутствие полиса (договора) обязательного страхования.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный водитель получил пять протоколов за ночь.