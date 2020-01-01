Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пьяный киевлянин устроил ДТП с шестью авто

Комментариев: 0
ДТП произошло на проспекте Победы.
Пьяный киевлянин устроил ДТП с шестью авто
Пьяный киевлянин устроил ДТП с шестью авто
Полиция

В Киеве по проспекту Победы пьяный водитель Rover устроил ДТП с 6 авто. 38-летний мужчина не оценил дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, сообщает полиция.

Читай также: В Украине хотят останавливать водителей для случайной проверки на трезвость

“Пьяный водитель Rover совершил столкновение с Volkswagen. Вследствие неуправляемого движения, вызванного столкновением вышеуказанных авто, механические повреждения получили еще 4 автомобиля: Daewoo, Chevrolet, Skoda и Renault“- говорится в сообщении.

Водитель Rover согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 1,60 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 8 раз

Читай также: Под Харьковом Lanos разбился об КАМАЗ: четверо погибших

Полицейские составили протокол по ч 1 ст 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Также патрульные обнаружили у двух участников ДТП, а именно водителей автомобилей Skoda и Volkswagen отсутствие полиса (договора) обязательного страхования. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный водитель получил пять протоколов за ночь.

Поделись:
Теги: Киев, ДТП, пьяный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь