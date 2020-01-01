Под Киевом школьник устроил резню: три человека в реанимации

Парень, которому надоели поучения тети, ножом и топором нанес ей множественные ранения и своему двоюродному 4-летнему брату, а позже и своей матери.

В Киево-Святошинском районе 14-летний школьник пытался убить родную тетю, ее 4-летнего сына и свою маму. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в понедельник, 2 марта.

Как выяснилось, подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери киевлянки, поскольку ходил в частное учебное заведение неподалеку.

Вчера между родственниками произошла очередная ссора, тогда у злоумышленника возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ее удар ножом в грудь.

Женщина начала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако, школьник выбил топором у нее из рук телефон и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения.

Именно в это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Впрочем, парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем убежал.

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения. Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое. На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор.

Напомним, в Киеве подросток напал на маму и бабушку. Пострадавших госпитализировали со множественными ранениями головы и тела, а нападавшего - задержали.

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