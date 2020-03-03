В Киеве неадекват с отверткой кидался на людей
Возле станции метро “Левобережная” неизвестный мужчина приставал к прохожим и пытался ударить их отверткой. К счастью, неравнодушные прохожие обезвредили его и вызвали полицию.
Читай также: “Меня хотят убить”: По Одессе бегал голый мужчина
Об этом сообщает Информатор с места событий.
Инцидент случился около 23:15. Нападавший пытался ударить отверткой прохожего, но тот его связал и вызвал копов.
Валерий, именно так представился нападавший, не стал отрицать, что это его отвертка, но объяснить свои действия он не мог.
Читай также: Резал прохожих и снимал на видео: в Днепре поймали студента-неадеквата
Очевидно, что мужчина находился в состоянии опьянения, но что именно употреблял - не признался.
Детали инцидента выясняют полицейские.
Напомним, под Киевом пьяный неадекват открыл стрельбу по прохожим. Полиция уже задержала нарушителя.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.