В Киеве неадекват с отверткой кидался на людей

Инцидент случился возле оживленной станции метро.

Возле станции метро “Левобережная” неизвестный мужчина приставал к прохожим и пытался ударить их отверткой. К счастью, неравнодушные прохожие обезвредили его и вызвали полицию.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Инцидент случился около 23:15. Нападавший пытался ударить отверткой прохожего, но тот его связал и вызвал копов.

Он нападал с отверткой Информатор

Валерий, именно так представился нападавший, не стал отрицать, что это его отвертка, но объяснить свои действия он не мог.

Детали выясняют копы Информатор

Мужчина был в остоянии опьянения Информатор

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Очевидно, что мужчина находился в состоянии опьянения, но что именно употреблял - не признался.

Детали инцидента выясняют полицейские.

Напомним, под Киевом пьяный неадекват открыл стрельбу по прохожим. Полиция уже задержала нарушителя.

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