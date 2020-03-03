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В Киеве неадекват с отверткой кидался на людей

Комментариев: 2
Инцидент случился возле оживленной станции метро.
Парня задержали прохожие
Парня задержали прохожие
Информатор

Возле станции метро “Левобережная” неизвестный мужчина приставал к прохожим и пытался ударить их отверткой. К счастью, неравнодушные прохожие обезвредили его и вызвали полицию.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Инцидент случился около 23:15. Нападавший пытался ударить отверткой прохожего, но тот его связал и вызвал копов.

Он нападал с отверткой
Он нападал с отверткой
Информатор

Валерий, именно так представился нападавший, не стал отрицать, что это его отвертка, но объяснить свои действия он не мог.

Детали выясняют копы
Детали выясняют копы
Информатор

Мужчина был в остоянии опьянения
Мужчина был в остоянии опьянения
Информатор

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Очевидно, что мужчина находился в состоянии опьянения, но что именно употреблял - не признался.

Детали инцидента выясняют полицейские.

Напомним, под Киевом пьяный неадекват открыл стрельбу по прохожим. Полиция уже задержала нарушителя.

 

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Теги: Киев, нападение, неадекват
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Комментариев (2)
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Шандор    03.03.2020, 10:50
Оценка:  -2
Шандор
Гейрой ото?
zveroboy111    03.03.2020, 09:55
Оценка:  +2
zveroboy111
На розмінування.
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