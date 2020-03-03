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В Киеве трое подростков обманули десятки граждан с арендой квартир

Комментариев: 1
Аферисты размещали объявление о сдаче жилья на популярном ресурсе в сети.
В Киеве трое подростков обманули десятки граждан с арендой квартир
В Киеве трое подростков обманули десятки граждан с арендой квартир
pixabay.com

Киевская прокуратура совместно со следственным отделом Подольского района объявили подозрение трем лицам. Они под предлогом сдачи в аренду квартир завладевали денежными средствами граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

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Так, по информации следствия, трое молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними, в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в г. Киеве.

После этого аферисты брали с людей предоплату за первый и последний месяц проживания, а когда последние приезжали по указанному адресу, то не могли попасть в квартиру. На данный момент число пострадавших насчитывает около 20 человек.

В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, банковские карточки, с помощью которых молодые люди обманывали граждан.

Всем троим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева. 

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Напомним, ранее сообщалось сколько стоит аренда жилья в Киеве.

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Теги: Киев, Жилье, Аренда, Мошенники
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Комментариев (1)
Криштиана    03.03.2020, 10:53
Оценка:  0
Криштиана
таких 80% обьяв!
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