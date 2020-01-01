Найден труп одного из пропавших в Киевском море рыбаков

Тело мужчины нашли неподалеку от села Лошаково.

Сегодня, 3 марта, в 12:00 вблизи с. Лошакова (Черниговская область) в воде спасатели обнаружили тело одного из пропавших рыбаков. Труп рыбака был обнаружен на расстоянии около 70 м от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На данный момент поиски второго мужчины продолжаются.

Всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники. Из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевском море пропавших рыбаков ищет вертолет ГСЧС.

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