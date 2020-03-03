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В Киеве из моста Патона повалил горячий пар

Комментариев: 2
Как сообщается, на мосту прорвало теплотрассу.
На мосту Патона прорвало теплотрассу
На мосту Патона прорвало теплотрассу
Скриншот

В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу. Из-за этого потоки горячей воды хлынули прямо в реку Днепр. Об этом сообщает пресс-служба  КГГА. 

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Как видно из записи очевидцев, со дна моста идет густой пар, в то время как по нему проезжают автомобили. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не повлиял.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Также коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго“ уже начало проводить ремонтные работы.

Отметим, что под мостом Патона проходит множество различных коммуникаций.

Напомним, ранее куски Дегтяревского моста рухнули на автомобиль в Киеве. 

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Теги: Киев, Мост Патона, Авария, Теплотрасса
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Комментариев (2)
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Woodbrother    03.03.2020, 16:54
Оценка:  +2
Woodbrother
Памперс у клоуна зе таки лопнул.
Кайдаш    03.03.2020, 16:53
Оценка:  +5
Кайдаш
Шайтан!.....
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