В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул с восьмого этажа после ссоры падчерицей

Трагедия случилась на глазах родных людей.

В Киеве пьяный мужчина во время ссоры с родными выпрыгнул в окно восьмого этажа. Приехавшие на место происшествия медики не смоли оказать мужчине помощь. Он скончался. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Так, 53-летний мужчина проживал в одной квартире со своей падчерицей и ее семилетним сыном. Женщина и отчим часто ругались на почве его алкоголизма. К ним часто выезжали сотрудники полиции из-за скандалов в семье.

В ночь с 3 на 4 марта отчим в очередной раз напился и начал конфликтовать с падчерицей. Во время ссоры он пригрозил, что выпрыгнет в окно. От слов он перешел к действию - открыл окно и выпрыгнул. Женщина не успела его отговорить, а только увела своего сына в другую комнату, чтобы он не стал свидетелем ужасной картины.

Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать самоубийцу, однако он получил травмы не совместимые с жизнью. Медики констатировали смерть.

Внимание! Фото не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет:

Труп самоубийца dtp.kiev.ua

Напомним, ранее в Ивано-Франковске студент покончил с собой.

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