Пропавшие мужчины были друзьями, которые часто рыбачили вместе.

Стали известны имена пропавших на Киевском море рыбаков. Пропали Кривда Сергей 60 лет и Мацола Виталий 57 лет. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Геолокацию по последним данным мобильного оператора и лодку, на которой были рыбаки, прилагаю. Кто был на рыбалке в этом районе с 29.02.2020 и по сегодняшний день, возможно, видел этих людей (вещи,костры, лодки и т.д.). Любая информация для нас важна“ - говорится в сообщении.

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Тем временем во вторник, 3 марта, был обнаружен труп одного из рыбаков. Тело мужчины было найдено у села Лошаково Черниговской области. Причины и обстоятельства смерти рыбака устанавливают специалисты.

Обновление - Поиски второго рыбака 4 марта

По состоянию на 11 часов дня в среду, 4 марта, продолжаются поиски тела второго мужчины. Он вместе с товарищем 28 февраля вышел на лодке Прогресс в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и исчез.

От ГСЧС к поисковым работам привлечено 9 человек личного состава и 6 единиц техники (в том числе 3 плавсредства).

Запланировано проведение поисковых работ по обследованию водной поверхности в радиусе 1 км от места обнаружения лодки и погибшего рыбака, тело которого было извлечено из воды вчера, 3 марта.

Всего с начала проведения поиска обследовано около 500 м2 дна, 580 км2 водной поверхности и 76 км прибрежной полосы - говорится в сообщении ГСЧС

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевском море пропавших рыбаков ищет вертолет ГСЧС.

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