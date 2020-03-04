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В Киеве по проспекту Победы горит рейсовый автобус

Комментариев: 1
Подробности о пострадавших уточняются.
В Киеве по проспекту Победы горит рейсовый автобус
В Киеве по проспекту Победы горит рейсовый автобус
Скриншот

В Киеве на проспекте Победы горит рейсовый автобус.Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Прямо сейчас на проспекте Победы у с Святошино пылает рейсовый автобус.
Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно“ - говорится в сообщении.

По информации паблика dtp.kiev.ua, возгорание автобуса произошло у станции метро Нивки.

Ранее сообщалось, в центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati.

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Теги: Киев, автобус, пожар
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Комментариев (1)
МаксимУм    04.03.2020, 13:31
Оценка:  +5
МаксимУм
По проспекту не горят, по проспекту ездеют)))
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