Руководительница строительного департамента КГГА вместе с подчиненным отладила коррупционные схемы

Офис Генпрокурора и СБУ расследуют уголовное дело по факту коррупции в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА. Как сообщает Голос.ua в производстве фигурируют первый заместитель директора департамента Оксана Попович и инспектор строительного надзора Андрей Евдокименко.

По данным Голос.ua, Попович и Евдокименко состоят в романтических отношениях и действуют сообща. В декабре прошлого года в департаменте приходили обыски. Основанием следственных действий стали «системные злоупотребления должностных лиц…, направленные на искусственное создание проблем для субъектов хозяйственной деятельности при выполнении строительных работ».

Ранее Оксана Попович фигурировала в скандале вокруг незаконной стройки в Подольском районе, когда руководство гаражного кооператива «Барвинок» захватило прилегающие к кооперативу земельные участки для коммерческой застройки. Руководительница препятствовать незаконному строительству отказалась. В тот же период Андрея Евдокименко заподозрили в попытках рейдерства и давлении на легальных застройщиков. Вместе с коллегой Каташинским Евдокименко, перепутав адрес проверки, вторгся на территорию частного предприятия. Инспекторы стали вести себя агрессивно и угрожать руководителю, на место даже пришлось вызвать полицию. Позже выяснилось, что чиновники находились в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

Как говорится в материале, Евдокименко действует от имени Попович и имеет «карт-бланш»: «С помощью Евдокименко она передает свои требования по взяткам застройщикам, озвучивает «таксу» за выдачу разрешений, собирает дань и терроризирует незаконными проверками неугодных и несогласных».