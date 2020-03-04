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Температура в Киеве побила рекорд

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Ночь на среду в столице оказалась самой теплой за 140 лет.
Киевская погода уже совсем апрельская
Киевская погода уже совсем апрельская
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Погода в Киеве во вторник, 3 марта, побила температурный рекорд 1997 года, показав 14,8 градусов тепла, что выше на полтора градуса предыдущего показателя, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
 

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Как отметили в обсерватории, благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.
 
Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градусов.
 

Напомним, впервые в истории в Киеве не было зимы. В феврале затянувшаяся метеорологическая осень сменилась метеорологической весной.

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Теги: Киев, рекорд, погода, обсерватория
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 15:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Водопад на мосту Патона подогревал весь Киев всю ночь.
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