Температура в Киеве побила рекорд

Ночь на среду в столице оказалась самой теплой за 140 лет.

Погода в Киеве во вторник, 3 марта, побила температурный рекорд 1997 года, показав 14,8 градусов тепла, что выше на полтора градуса предыдущего показателя, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Читай также: В Виннице зацвели сакуры Как отметили в обсерватории, благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году. Как отметили в обсерватории, благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градусов.