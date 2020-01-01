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Концерт в метро: В Киеве на "Театральной" оркестр поздравлял киевлян с весной

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Оркестр Национальной гвардии исполнял песни ВВ и Дзидзьо, а также рок-классику от Deep Purple и АС/DC.
В Киеве оркестр Нацгвардии поздравил киевлян с весной
В Киеве оркестр Нацгвардии поздравил киевлян с весной

В Киеве военный оркестр Национальной гвардии Украины устроил концерт на станции метро “Театральная“. Таким образом, музыканты традиционно поздравили киевлян с праздником весны. Об этом говорится в сюжете ТСН. 

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Так, уже третий год подряд музыканты поздравляют киевлян и гостей столицы с началом весны. В этот раз нацгвадейцы радовали пассажиров метро хитами от украинских исполнителей ВВ и Дзидзьо, а также мировой классикой мирового рока от Deep Purple и АС/DC.

Пассажиры метро оценили выступление музыкантов и были очень рады подобному флешмобу. Люди танцевали и подпевали музыкантам.

Напомним, ранее французские балерины станцевали против пенсионной реформы

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Теги: Киев, Концерт, Нацгвардия, Метро
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