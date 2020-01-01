Концерт в метро: В Киеве на "Театральной" оркестр поздравлял киевлян с весной
В Киеве военный оркестр Национальной гвардии Украины устроил концерт на станции метро “Театральная“. Таким образом, музыканты традиционно поздравили киевлян с праздником весны. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Так, уже третий год подряд музыканты поздравляют киевлян и гостей столицы с началом весны. В этот раз нацгвадейцы радовали пассажиров метро хитами от украинских исполнителей ВВ и Дзидзьо, а также мировой классикой мирового рока от Deep Purple и АС/DC.
Пассажиры метро оценили выступление музыкантов и были очень рады подобному флешмобу. Люди танцевали и подпевали музыкантам.
Напомним, ранее французские балерины станцевали против пенсионной реформы.
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