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В Киеве маршируют феминистки, движение Анти принесло гроб

Комментариев: 17
Сегодня в Киеве проходит 3 акции: митингуют феминистки, движение анти, а также активисты против абортов.

В Киеве сегодня проходит Марш женщин, которые организовали феминистки. Они выступают против домашнего насилия, а также за ратификацию Стамбульской конвенции. Акция стартовала на Михайловской площади в столице в 12:00. 

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“Нам говорят, что мы придумываем, что на самом деле насилия нет, а ссоры и драки в семье - это личное дело семьи. Нас убеждают, что мы сами провоцируем насилие. Одежда, макияж, поведение провоцируют насильника. Каждый раз, когда мы говорим о том, что нас насилуют, презирают, бьют и ограничивают в правах на системном уровне, то слышим, что это - лишь выдумки“ - говорится на странице организаторов в Facebook.

Нам твердят, что женщины не чета мужчинам, что мы должны сидеть дома и вдохновлять их на свершения - рассказывают феминистки

Также здесь протестует движение против феминизма, представительницы движения Срібні троянди. Девушки выступают против феминизма и празднования 8 марта. Они утверждают, что независимы и имеют собственное мнение. 

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Девушки в черных одеждах принесли на Михайловскую площадь гроб, на котором было написано “феминизм“. Под похоронный марш они положили его на землю и бросили цветы. Таким образом женщины “похоронили феминизм“.

Также здесь проходит акция против абортов. Митингующие требуют на законодательном уровне запретить аборты в Украине. 

Порядок в столице обеспечивают правоохранители. 

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“В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские пристально следят за порядком. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций“ - заявил начальник полиции Андрей Крищенко.

Ранее мы писали про историю 8 марта.

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Теги: Киев, марш, феминистки
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Комментариев (17)
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zveroboy111    08.03.2020, 16:00
Оценка:  0
zveroboy111
Це вони до кого? Їх хтось чує?
zveroboy111    08.03.2020, 15:42
Оценка:  0
zveroboy111
Завтра 9-те, післязавтра 10-те ... тощо. Шо вони хочуть?
БийКацапів    08.03.2020, 14:49
Оценка:  0
БийКацапів
А ну быстро на кухню , кушать готовить.
БийКацапів    08.03.2020, 14:48
Оценка:  0
БийКацапів
Я не не понимаю, это у них Праздник или Протест?
ВосставшийИзБана    08.03.2020, 14:43
Оценка:  +18
ВосставшийИзБана
Каждый год пишу об этом. Первыми на марш протеста 8 марта вышли портовые шлюши. Традиция продолжается.
ВосставшийИзБана    08.03.2020, 14:39
Оценка:  +17
ВосставшийИзБана
Чем так тешиться, так лучше бы повесились.
БийКацапів    08.03.2020, 14:38
Оценка:  0
БийКацапів
Пускай ФемиНацистки маршируют прямо в АТО.
Там у всех Равные Права. Пуля не выбирает.
Rikstal    08.03.2020, 14:12
Оценка:  +23
Rikstal
анти феміністки стверджують, що вони незалежні !? По них видно, що це брехня! Насправді, вони залежні від грошей. Дай їм мінімальну зарплату, як у більшості українських жінок, і ходити на протести "Срібла троянди" їм не захочеться.
Брюква_и_Клюква    08.03.2020, 14:06
Оценка:  +25
Брюква_и_Клюква
Я считаю, что транс-жінка - весьма сомнительное достижение
ВосставшийИзБана    08.03.2020, 14:38
Оценка:  +19
ВосставшийИзБана
У истоков этого движения стояли Клара Цеткин, Роза Люксембург и Александра Калантай. Все они из народа, у которого чаще всего случаются генетические проблемы. Так что для них приведение своего физического тела в соответствие дефективной генетике - это лечение. Просто надо это помнить.
БийКацапів    08.03.2020, 14:05
Оценка:  +1
БийКацапів
Феминистки-это дьявольское отродье, которые спонсируются Соросом чтобы разрушить семейные традиции и религию. У них нету ничего святого.
Не подпускайте этих людей к своим детям, ни в коем случае.
Брюква_и_Клюква    08.03.2020, 14:09
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Вы правы частично, товарищ. Для многих из них "феминизм" - все лишь способ PR. А в реальной жизни это нормальные девчонки с тремя дырками, которыми они с удовольствием делятся с мужиками.
БийКацапів    08.03.2020, 14:31
Оценка:  0
БийКацапів
А вот здесь вы ошиблись ,друг. Видели на фото Трансгендера-Феминистку? У него только две дырки, но он с удовольствием поделиться ими с вами, тоже.
Не дырками едиными сыт человек. Ещё есть и духовная пища.
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