В Киеве маршируют феминистки, движение Анти принесло гроб

Сегодня в Киеве проходит 3 акции: митингуют феминистки, движение анти, а также активисты против абортов.

В Киеве сегодня проходит Марш женщин, которые организовали феминистки. Они выступают против домашнего насилия, а также за ратификацию Стамбульской конвенции. Акция стартовала на Михайловской площади в столице в 12:00.

Читай также: Марш феминисток в Стамбуле разогнали газом

“Нам говорят, что мы придумываем, что на самом деле насилия нет, а ссоры и драки в семье - это личное дело семьи. Нас убеждают, что мы сами провоцируем насилие. Одежда, макияж, поведение провоцируют насильника. Каждый раз, когда мы говорим о том, что нас насилуют, презирают, бьют и ограничивают в правах на системном уровне, то слышим, что это - лишь выдумки“ - говорится на странице организаторов в Facebook.

Нам твердят, что женщины не чета мужчинам, что мы должны сидеть дома и вдохновлять их на свершения - рассказывают феминистки

Также здесь протестует движение против феминизма, представительницы движения Срібні троянди. Девушки выступают против феминизма и празднования 8 марта. Они утверждают, что независимы и имеют собственное мнение.

Читай также: 8 марта: Лучшие мемы и приколы

Девушки в черных одеждах принесли на Михайловскую площадь гроб, на котором было написано “феминизм“. Под похоронный марш они положили его на землю и бросили цветы. Таким образом женщины “похоронили феминизм“.

Также здесь проходит акция против абортов. Митингующие требуют на законодательном уровне запретить аборты в Украине.

Порядок в столице обеспечивают правоохранители.

Читай также: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

“В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские пристально следят за порядком. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций“ - заявил начальник полиции Андрей Крищенко.

Ранее мы писали про историю 8 марта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.