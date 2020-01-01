Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом произошло страшное ДТП с опрокидыванием

Комментариев: 0
ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе.
Под Киевом произошло страшное ДТП с опрокидыванием
Киев Оперативный / Facebook

Под Киевом на 18 километре Брест-Литовского шоссе произошло жуткое ДТП с опрокидыванием. Столкнулись Hyundai и Audi. По словам очевидцев, водитель Hyundai “подрезал“ Audi. 

Читай также: Под Киевом фура раздавила легковушку, три жертвы

Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте работают полицейские. 

“Есть один пострадавший - водитель такси на Hyundai. Две полосы в сторону Киева заблокировано. Огромный затор“ - говорится в сообщении. 

Киев Оперативный / Facebook

Киев Оперативный / Facebook

В паблике dtp.kiev.ua уточняют, что причиной стал неудачный разворот на Чайку.

“На высокой скорости столкнулись два авто, одно на крыше, на месте три патруля, едут скорые и спасатели, пробка уже более 1 км с обоих сторон“ - отметили в паблике.

Ранее сообщалось про ДТП под Тернополем. Пять пострадавших, среди них ребенок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook 

Поделись:
Теги: ДТП, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь