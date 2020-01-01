Под Киевом произошло страшное ДТП с опрокидыванием

ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе.

Под Киевом на 18 километре Брест-Литовского шоссе произошло жуткое ДТП с опрокидыванием. Столкнулись Hyundai и Audi. По словам очевидцев, водитель Hyundai “подрезал“ Audi.

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Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте работают полицейские.

“Есть один пострадавший - водитель такси на Hyundai. Две полосы в сторону Киева заблокировано. Огромный затор“ - говорится в сообщении.

Киев Оперативный / Facebook

Киев Оперативный / Facebook

В паблике dtp.kiev.ua уточняют, что причиной стал неудачный разворот на Чайку.

“На высокой скорости столкнулись два авто, одно на крыше, на месте три патруля, едут скорые и спасатели, пробка уже более 1 км с обоих сторон“ - отметили в паблике.

Ранее сообщалось про ДТП под Тернополем. Пять пострадавших, среди них ребенок.

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