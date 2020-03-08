В Киеве объявлен желтый уровень опасности

Эксперты советуют водителям быть предельно осторожными на дорогах. Ночью в столице ожидается сильный туман.

Синоптики предупреждают о густом тумане ближайшей ночью. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"9 марта ночью и утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Это первый уровень опасности - желтый", - уточняется в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными во время движения и не выезжать на дороги без крайней на то необходимости.

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