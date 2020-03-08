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В Киеве объявлен желтый уровень опасности

Комментариев: 1
Эксперты советуют водителям быть предельно осторожными на дорогах. Ночью в столице ожидается сильный туман.
В Киеве ожидают сильный туман
В Киеве ожидают сильный туман
pixabay.com

Синоптики предупреждают о густом тумане ближайшей ночью. Об этом, в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"9 марта ночью и утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Это первый уровень опасности - желтый", - уточняется в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными во время движения и не выезжать на дороги без крайней на то необходимости.

Ранее специалисты заявили, что в Украине могут ограничить водопользование из-за аномальных осени и зимы. 

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Теги: Киев, погода, туман, Гидрометцентр, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БийКацапів    08.03.2020, 23:53
Оценка:  -1
БийКацапів
У нас в стране Зеленый уровень опасности. ЗЕбил не понимает что он делает. Помогите ему с боярышником.
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