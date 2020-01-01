Куда нести мусор: в столице появилась карта
В столице запустили интерактивную карту, на которой указано, где в городе размещены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, сухой фракции, стекла, пластика, бумаги, и которые обслуживает КП Киевкоммунсервис. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила коммунальная служба.
Карта работает в тестовом режиме. На ней указаны адреса, где расположены контейнеры, объемы мусора, которые могут вместить баки и график вывоза отходов.
На карту планируют добавить список юрлиц, заключивших договоры на вывоз бытовых отходов, а также места установки контейнеров для сбора опасных бытовых отходов от населения.
С картой можно ознакомиться по ссылке и на официальном сайте КП Киевкоммунсервис.
Ранее в Николаевской области возле города Очаков сильный ветер во время шторма поднял в воздух тонны мусора с полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и развесил их на деревья
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