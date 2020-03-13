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Магазинам и рынкам в Киеве поручили создать запас продуктов

Комментариев: 2
Стратегические запасы продовольствия должны включать крупы, хлеб, мясо, сахар, соль, муку, чай, кофе и другие продукты.
Магазинам и рынкам Киева поручили сделать стратегический запас
Магазинам и рынкам Киева поручили сделать стратегический запас
facebook.com/vslonchak

В Киеве руководителям торговых сетей, председателям райгосадминистраций, руководителям рынков поручили планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак в Facebook.

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“Городские власти дали поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и т.д.“, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, чиновник отметил, что продуктов в магазинах достаточно, и призвал не распространять панику.

Дорогие друзья, прошу не паниковать и быть осторожными со своими высказываниями. Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия нас всех. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу, - подчеркнул Слончак.

Он отметил, что всего хватает и ничего не изменилось. Также он подчеркнул, что жизнь продолжается, хоть и с некоторыми ограничениями.

Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Закрыли все учебные и развлекательные заведения, а в транспорте усилили санитарные меры.

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Теги: Киев, рынки, магазины, продукты, карантин, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Зaлюбкы    13.03.2020, 20:37
Оценка:  -2
Зaлюбкы
Мёртвым продукты не пригодятся...Но не будем отвлекаться.Ведь Путин не спит и не устаёт наступать!
    14.03.2020, 00:51
Оценка:  0
Мёртвым продукты не пригодятся..

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Это точно, когда сдохнет последний кацап, тогда и мир жить станет лучше )
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