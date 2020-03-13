Магазинам и рынкам в Киеве поручили создать запас продуктов
В Киеве руководителям торговых сетей, председателям райгосадминистраций, руководителям рынков поручили планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак в Facebook.
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“Городские власти дали поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и т.д.“, - говорится в сообщении.
Вместе с тем, чиновник отметил, что продуктов в магазинах достаточно, и призвал не распространять панику.
Дорогие друзья, прошу не паниковать и быть осторожными со своими высказываниями. Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия нас всех. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу, - подчеркнул Слончак.
Он отметил, что всего хватает и ничего не изменилось. Также он подчеркнул, что жизнь продолжается, хоть и с некоторыми ограничениями.
Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Закрыли все учебные и развлекательные заведения, а в транспорте усилили санитарные меры.
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Это точно, когда сдохнет последний кацап, тогда и мир жить станет лучше )