Кличко заказал для Киева 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Столичный мэр заявил, что хочет быть готовым к большому числу возможных больных.

Столичные власти заказали еще 100 000 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио “НВ“, сообщает пресс-служба КГГА.

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“На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 000 быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости“, - сказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

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Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

Особое внимание столичная власть уделяет и безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, ​​дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены.

Напомним, в пятницу, 13 марта, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Радомышле умерла 71-летняя женщина.

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