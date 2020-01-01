В Киеве произошел пожар на химзаводе Укроргсинтез

Полиция оградила территорию. На месте работают автомобили пожарных, дежурят несколько бригад скорой.

На Красноткацкой улице, 61, в Киеве произошел пожар на химзаводе Укроросинтез. Об этом сообщает Kyiv Artyl в Facebook в субботу, 14 марта.

"Огонь достаточно сильный. На месте значительное количество автомобилей пожарных. Причины возгорания не известны. О пострадавших не сообщается", - сказано в публикации.

Также отмечается, что на месте работают сотрудники ГСЧС, дежурят несколько бригад скорой. Полиция оградила территорию. Спасатели пытаются потушить пламя.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пожар удалось ликвидировать. Пожар возник в ангаре размером 15х70 м, расположенном вплотную к трехэтажному зданию склада, поэтому существовала угроза распространения пламени.

"Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации. В 17:03 пожарные локализовали возгорание и в 17:19 - ликвидировали", - сообщили спасатели.

В тушении было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

"На месте работало отделение радиационной, химической и биологической защиты, которые химически опасных веществ в воздухе не обнаружили. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, что ранее на Киевщине произошел крупный пожар на птицефабрике. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч кв. м. С огнем боролись более 40 человек.

Также сообщалось, что под Харьковом выгорел заказник Ковыльная степь. Масштабный пожар уничтожил большую часть природного заказника, площадь которого составляет около 70 гектаров.

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