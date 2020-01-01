В Киеве появился коронавирусный мурал
В Киеве появился мурал посвященный теме коронавируса. Его автором стал художник Виталий Гидеван, который разместил свое творение на набережной Днепра.
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На рисунке изображен лев в защитной маске. На голове у него нарисована маленькая корона, намекающая на коронавирус, и на то, что для недуга нет разницы между королями и простыми смертными.
Комментируя в Фейсбуке свою работу, Виталий Гидеван призвал украинцев не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены.
Самая важная вещь в жизни каждого — это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья! — написал он.
Напомним, озвучены последние данные по числу жертв COVID-19. Странами-рекордсменами по распространению коронавируса в мире являются Италия, Иран и Южная Корея.
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