В Киеве появился коронавирусный мурал

Автор зашифровал в своем рисунке мысль о том, что коронавирус не делает разницы между королями и простыми смертными.

В Киеве появился мурал посвященный теме коронавируса. Его автором стал художник Виталий Гидеван, который разместил свое творение на набережной Днепра.

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На рисунке изображен лев в защитной маске. На голове у него нарисована маленькая корона, намекающая на коронавирус, и на то, что для недуга нет разницы между королями и простыми смертными.

Комментируя в Фейсбуке свою работу, Виталий Гидеван призвал украинцев не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены.

Самая важная вещь в жизни каждого — это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья! — написал он.

Напомним, озвучены последние данные по числу жертв COVID-19. Странами-рекордсменами по распространению коронавируса в мире являются Италия, Иран и Южная Корея.

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