В Киеве возле моста Метро произошло смертельное ДТП

Автомобиль Subaru врезался в Volkswagen, который от сильного удара перевернулся и пролетел с десяток метров.

В Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро столкнулись Volkswagen и Subaru, в результате чего один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор в понедельник, 16 марта.

Отмечается, что оба автомобиля двигались по направлению в сторону Столичного шоссе. Как утверждает водитель Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, у авто не были включены "аварийки". Даже применив экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Volkswagen, перевернувшись, еще десяток метров пролетел по дороге.

Прибывшие на место медики и правоохранители достали из салона Passat водителя, который фактически не дышал, его оперативно госпитализировали. Пассажир авто 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

Движение по участку дороги по направлению в сторону Столичного шоссе полностью ограничили. Детали случившегося устанавливаются.

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На минувших выходных в Киеве на Воздухофлотском проспекте полицейские на Toyota Prius попали в аварию, разбив два автомобиля Hyundai. После этого произошел конфликт между участниками ДТП.

Также на прошлой неделе в Словакии на трассе возле города Ружомберок в ДТП погибли двое украинцев. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами столкнулся с рейсовым автобусом. Также 30 человек пострадали.

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