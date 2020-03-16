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В Киеве возле моста Метро произошло смертельное ДТП

Комментариев: 1
Автомобиль Subaru врезался в Volkswagen, который от сильного удара перевернулся и пролетел с десяток метров.
ДТП на Набережном шоссе в Киеве
ДТП на Набережном шоссе в Киеве
Информатор

В Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро столкнулись Volkswagen и Subaru, в результате чего один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор в понедельник, 16 марта.

Отмечается, что оба автомобиля двигались по направлению в сторону Столичного шоссе. Как утверждает водитель Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, у авто не были включены "аварийки". Даже применив экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Volkswagen, перевернувшись, еще десяток метров пролетел по дороге.

Прибывшие на место медики и правоохранители достали из салона Passat водителя, который фактически не дышал, его оперативно госпитализировали. Пассажир авто 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

Движение по участку дороги по направлению в сторону Столичного шоссе полностью ограничили. Детали случившегося устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве возле моста Метро произошло смертельное ДТП

На минувших выходных в Киеве на Воздухофлотском проспекте полицейские на Toyota Prius попали в аварию, разбив два автомобиля Hyundai. После этого произошел конфликт между участниками ДТП.

Также на прошлой неделе в Словакии на трассе возле города Ружомберок в ДТП погибли двое украинцев. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами столкнулся с рейсовым автобусом. Также 30 человек пострадали.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, водитель, погиб, погибшие, мост Метро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zadneprohodchik    16.03.2020, 08:01
Оценка:  0
zadneprohodchik
50 км/час не больше и экстренное не помогло
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