В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Появились первые фото и видео из места событий.

В Оболонском районе столицы, на улице Скляренко, 17, возле входа в супермаркет "Сильпо" мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета.

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Об этом сообщает Информатор из места событий.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером, 15 марта. На место прибыла частная служба безопасности и полиция.

Копы задержали двух мужчин Информатор

В ходе оперативных действий полиции были задержаны двое пьяных подозреваемых. Уже они установили, кому именно принадлежит пистолет (вероятно, стартовый) с надписью Retay, и надели на руки мужчины наручники.

Пистолет, из которого стреляли Информатор

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По предварительной информации, полицию вызвал охранник супермаркета. Он услышал крики о помощи от третьего участника инцидента. Подозреваемые якобы избили его, а также, предварительно, стреляли в сторону мужчины. Сам пострадавший сбежал с места происшествия. Неизвестно, получил ли он серьезные травмы, в то же время пули из пистолета ни в кого не попали.

На помощь зятю прибыл его тесть Информатор

Фото из места событий Инфрматор

Сам подозреваемый постоянно терялся в показаниях. Он говорил, что таким образом устраивал фейерверк, потом утверждал, что защищался, а иногда кричал, что это вообще был не он. А его друг просил "не влазить в семейные вопросы".

Детали инцидента выясняются Информатор

Копы изъяли пистолет, две гильзы и семь патронов, а также задержали подозреваемых.

К слову, на помощь к одному из мужчин пришел его тесть. Он просил отпустить зятя, поскольку тот "ни в кого не стрелял и лишь наблюдал". Между тем, копы не учли этот аргумент.

Напомним, в центре Киева женщина подстрелила экс-супруга и сбежала. Полиция ведет поиск женщины.

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