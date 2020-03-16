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В Киеве закрывают заведения торговли и развлечений

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Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.
В Киеве ужесточают карантинные меры
В Киеве ужесточают карантинные меры
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С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Об этом сообщает пресс-служба  киевского городского головы Виталия Кличко.

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С 17 марта максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами. Также в столице ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий.

Кроме того, не будут работать торговые центры заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. Они смогут принимать онлайн-заказы для доставки еды.

Закрытие не коснется продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Работать будут автозаправки, банки и банкоматы.

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Временно остановиться работа спортзалов, СПА-салонов, салонов красоты, парикмахерских, ночных клубов и тому подобное.

Руководителей компаний просят перевести сотрудников на удаленную работу.

Напомним, в Одессе закрывают рестораны и непродуктовые магазины. В связи с распространением коронавируса приостановят работу развлекательные и торговые объекты, кроме продуктовых магазинов и аптек.

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Теги: карантин, коронавирус, Киев, магазин, кафе, банк, АЗС, аптека, Кличко
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Комментариев (3)
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dimasvetik    16.03.2020, 12:04
Оценка:  +3
dimasvetik
а еще выдачу загран паспортов приостановить, ато там много людей собирается
dimasvetik    16.03.2020, 12:03
Оценка:  +4
dimasvetik
и базары нафиг нужно закрыть
korvin_ral    16.03.2020, 12:33
Оценка:  0
korvin_ral
почему? те же супермаркеты.
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