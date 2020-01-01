В Киеве загорелся жилой дом

Пожар случился в центре столицы.

Масштабный пожар начался в центре Киева, 16 марта. На место возгорания оперативно прибыли сотрудники ГСЧС. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

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Как сообщается, пожар случился на улице Олеся Гончара. Неравнодушные граждане сами оттащили авто из-под дома, чтобы на них ничего не упало.

Также сообщается, что в зоне возгорания остались внедорожники ОБСЕ. Для их перемещения необходима специальная техника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на химзаводе Укроргсинтез. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружили. Причина пожара устанавливается.

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