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В Киеве загорелся жилой дом

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Пожар случился в центре столицы.
Пожар в центре Киева
Пожар в центре Киева
Скриншот

Масштабный пожар начался в центре Киева, 16 марта. На место возгорания оперативно прибыли сотрудники ГСЧС. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook

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Как сообщается, пожар случился на улице Олеся Гончара. Неравнодушные граждане сами оттащили авто из-под дома, чтобы на них ничего не упало.

Также сообщается, что в зоне возгорания остались внедорожники ОБСЕ. Для их перемещения необходима специальная техника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на химзаводе Укроргсинтез. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружили. Причина пожара устанавливается. 

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Теги: Киев, Центр, Пожар
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