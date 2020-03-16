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В Киеве 19-летний мужчина отобрал у ребенка скейтборд

Комментариев: 1
Полицейские поймали мужчину по горячим следам.
Мужчина не смог объяснить свой поступок
Мужчина не смог объяснить свой поступок
Полиция

В Киеве 19-летний мужчина отобрал скейтборд у 15-летнего подростка. Отец ребенка о случившемся сообщил в полицию.

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“Обеспокоенный отец сообщил, что неизвестный мужчина по улице Зодчих забрал у его 15-летнего сына скейтборд.  Во время отработки вызова, патрульные заметили подозрительного мужчину. Последний пытался бежать, но был быстро задержан“ - говорится в сообщении. 

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19-летнего молодого человека узнали очевидцы. Объяснить причину своего поступка гражданин не смог. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, на Волыни бывший священник пытался ограбить храм. Мужчину поймали на горячем, при попытке бегства он умудрился сломать себе ногу.

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Теги: Киев, вор, скейтборд
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Комментариев (1)
Арсений_Авакян    16.03.2020, 15:31
Оценка:  +1
Арсений_Авакян
Покататься хотел.
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