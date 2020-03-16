В Киеве 19-летний мужчина отобрал у ребенка скейтборд

Полицейские поймали мужчину по горячим следам.

В Киеве 19-летний мужчина отобрал скейтборд у 15-летнего подростка. Отец ребенка о случившемся сообщил в полицию.

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“Обеспокоенный отец сообщил, что неизвестный мужчина по улице Зодчих забрал у его 15-летнего сына скейтборд. Во время отработки вызова, патрульные заметили подозрительного мужчину. Последний пытался бежать, но был быстро задержан“ - говорится в сообщении.

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19-летнего молодого человека узнали очевидцы. Объяснить причину своего поступка гражданин не смог. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, на Волыни бывший священник пытался ограбить храм. Мужчину поймали на горячем, при попытке бегства он умудрился сломать себе ногу.

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