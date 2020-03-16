В Киеве нет вируса COVID-19 - КГГА

В столице не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

На сегодняшний день, 16 марта, в Киеве не зафиксировано ни одного случая заболевания вирусом COVID-19. Проведено более 60 исследований на коронавирус. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Вместе с тем, в столице усилили карантин в связи со вспышкой вируса COVID-19 в мире. Закрываются заведения торговли и развлечений.

Не зафиксированы на сегодняшний день. Мы провели более 60 исследований на коронавирус. На сегодняшний день случаев заболевания в Киеве не зафиксировано, - сказал Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что с 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Не будут работать торговые центры заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары.

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