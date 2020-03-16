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В Киеве нет вируса COVID-19 - КГГА

Комментариев: 2
В столице не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
В Киеве коронавируса нет
В Киеве коронавируса нет
EPA/UPG

На сегодняшний день, 16 марта, в Киеве не зафиксировано ни одного случая заболевания вирусом COVID-19. Проведено более 60 исследований на коронавирус. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. 

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Вместе с тем, в столице усилили карантин в связи со вспышкой вируса COVID-19 в мире. Закрываются заведения торговли и развлечений.

Не зафиксированы на сегодняшний день. Мы провели более 60 исследований на коронавирус. На сегодняшний день случаев заболевания в Киеве не зафиксировано, - сказал Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что с 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Не будут работать торговые центры заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. 

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Теги: Киев, Коронавирус, КГГА
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Комментариев (2)
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korvin_ral    16.03.2020, 15:19
Оценка:  0
korvin_ral
Конечно не зафиксирован. Чтобы сдать анализ на коронавирус, это тот еще квест, который нереально пройти.
Тебе СХОДУ ставят диагноз орви и делай, что хочешь.
Агент_Смитт    16.03.2020, 15:25
Оценка:  -2
Агент_Смитт
Пока нет затруднений с дыханием это ОРВИ, далее типа вирус, по радио уже плешь проели симптомами.
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