В Киеве зафиксированы больные коронавирусом

В столице лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавируса.

В Киеве зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В понедельник, 16 марта, в столице лабораторно подтверждены два случая COVID-19.

По информации МОЗ, пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Таким образом, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавируса, один из них - летальный.

Ранее сообщалось, что число подозрений на COVID-19 в Украине выросло. В Николаеве пребывает в изоляции шесть пациентов с подозрением на коронавирус, а в самоизоляции находятся 29 жителей Полтавской области.

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