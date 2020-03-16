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В Киеве зафиксированы больные коронавирусом

Комментариев: 2
В столице лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавируса.
Коронавирус зафиксировали в Киеве
Коронавирус зафиксировали в Киеве
пресс-служба Слуги народа

В Киеве зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В понедельник, 16 марта, в столице лабораторно подтверждены два случая COVID-19.

По информации МОЗ, пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Таким образом, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавируса, один из них - летальный.

Ранее сообщалось, что число подозрений на COVID-19 в Украине выросло. В Николаеве пребывает в изоляции шесть пациентов с подозрением на коронавирус, а в самоизоляции находятся 29 жителей Полтавской области.

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Теги: вирусы, Киев, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Viksy27    16.03.2020, 23:24
Оценка:  -3
Viksy27
Очень сомневаюсь, что только два случая. Никто не скажет реальное число.
psoi    16.03.2020, 22:52
Оценка:  +1
psoi
Ну вот и все...
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