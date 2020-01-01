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COVID-19 в Киеве: Кличко сообщил подробности

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Всех, с кем контактировали оба пациента, у которых зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом в столице, сейчас обследуют врачи.
Стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве
Стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве
kiev.klichko.org

В Киеве одним из зараженных коронавирусом оказался студент, который посещал больную женщину, на днях умершую в Житомирской области. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, студент посещал больную вместе с ее внучкой. Парень находится на лечении в Александровской больнице Киева.

"Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", - написал Кличко  в Facebook.

Он также добавил, что всех, с кем контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Напомним, в понедельник, 16 марта, в столице лабораторно подтверждены два случая COVID-19.

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Теги: Киев, Франция, студент, Виталий Кличко, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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