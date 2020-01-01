COVID-19 в Киеве: Кличко сообщил подробности
В Киеве одним из зараженных коронавирусом оказался студент, который посещал больную женщину, на днях умершую в Житомирской области. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, студент посещал больную вместе с ее внучкой. Парень находится на лечении в Александровской больнице Киева.
"Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", - написал Кличко в Facebook.
Он также добавил, что всех, с кем контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.
Напомним, в понедельник, 16 марта, в столице лабораторно подтверждены два случая COVID-19.
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