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Метро Киева сегодня еще работает

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C 17 марта на территории Киева ввели карантинные меры. Некоторые пассажиры киевского метро ходят в масках.
Метро Киева работает
Метро Киева работает
112.ua
 
По состоянию на 9:00, 17 марта, метро в Киеве работает. Информация об изменениях в работе метро будет оперативно сообщаться на Facebook-странице Киевского метрополитена.
 
"Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить за обновлениями", - говорится в сообщении.
 
На опубликованных СМИ видео и фото видно, что пассажиров в киевском метро стало меньше, некоторые пассажиры носят маски.
 
 

Cмотрите фотогалерею: Метро Киева сегодня еще работает

 

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Теги: Киев, метро, видео, карантин, Коронавирус, карантин Киев 2016, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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