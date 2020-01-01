C 17 марта на территории Киева ввели карантинные меры. Некоторые пассажиры киевского метро ходят в масках.

По состоянию на 9:00, 17 марта, метро в Киеве работает. Информация об изменениях в работе метро будет оперативно сообщаться на Facebook-странице Киевского метрополитена.

"Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить за обновлениями", - говорится в сообщении.

На опубликованных СМИ видео и фото видно, что пассажиров в киевском метро стало меньше, некоторые пассажиры носят маски.

Cмотрите фотогалерею: Метро Киева сегодня еще работает

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