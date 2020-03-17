В Киеве на центральном вокзале ажиотаж: люди массово сдают билеты

На Ж/Д вокзале образовались огромные очереди.

В Киеве десятки людей собрались у касс железнодорожного вокзала. Люди хотят сдать билеты и вернуть назад деньги. Об этом сообщает Newsone.

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Как сообщается, несмотря на меры, введенные из-за коронавируса, у аптечных пунктов очередей нет, так как медицинские маски и антисептики там не продают.

Помимо этого, люди собрались около касс, чтобы вернуть свои деньги за купленные билеты. По их словам, они теряют около 100 гривен при возврате билета и недовольны таким положением дел.

Напомним, что 18 марта с 12:00 Укрзализныця прекратит железнодорожное сообщение с другими городами.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевское метро закрывается с 23.00 17 марта. Из-за карантинных мер метро Киев закрывается до 3 апреля.

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