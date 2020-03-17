Киевское метро закрывается с 23.00: Обращение Кличко

Из-за карантинных мер метро Киев закрывается до 3 апреля.

С 23.00 17 марта киевский метрополитен перестает работать из-за карантинных мер. Предварительно ограничения продлятся до 3 апреля. Такое решения приняла комиссия Кабмина по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мэр Виталий Кличко обратился к киевлянам с видеообращением по этому поводу.

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“Друзья! Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения инфекции коронавируса. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета Министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля“, - отметил Кличко.

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Мэр Киева отметил, что наземный транспорт будет работать в штатном режиме и дублировать линии метро. При этом Кличко призвал киевлян соблюдать меры карантина и без надобности не выходить на улицу.



“Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности, и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняем спокойствие, действуем взвешенно и осознанно. Городская власть предоставляет всю информацию о ситуации в Киеве. Пользуйтесь пожалуйста официальной информацией“- сказал Кличко.





Напомним, сегодня в 20.00 прекращает работать метрополитен Харькова.

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