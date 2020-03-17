В Киеве вооруженная банда похитила 100 тысяч медицинских масок

Злоумышленники устроили классический вооруженный налет, целью которого стали дефицитные медицинские маски.

В Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под угрозой применения оружия 13 марта украли у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Читай также: “Это днище“: В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна

Пострадавшие рассказали, что похищенные маски на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и решили их реализовать через знакомых. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с оружием.

Представившись работниками СБУ и угрожая оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

Читай также: Завтра больницы получат 10 млн масок – премьер Шмыгаль

Правоохранителям удалось установить трех причастных к преступлению и задержать их. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют никакого отношения к правоохранительным органам и совершили преступление, чтобы завладеть дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.

Напомним, в Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками. Вопреки всем карантинным правилам под горсоветом собрали толпу из пенсионеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.