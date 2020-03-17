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В Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент

Комментариев: 4
Сообщается, что пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии.
Падение завершилось на крыше авто
Падение завершилось на крыше авто
fakty.ua

В Киеве из окна больницы выпал пациент. Случилось это в городской клинической больнице № 12 на ул. Подвысоцкого в Печерском районе.

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По информации unn.com.ua, человек упал с высоты 12 этажа, оказался на крыше припаркованного у стен больницы автомобиля. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

На месте работают правоохранители, выясняя обстоятельства случившегося. Других подробностей на текущий момент нет.

Напомним, в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Погибшему было 30 лет. По словам родственников, накануне трагедии никаких конфликтов с ним не происходило.

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Теги: больница, пациент, несчастный случай, суицид, самоубийство, Киев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    17.03.2020, 16:17
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Внимание, русский тролль! Антибес работает на фабрикe троллей. Насоздавал себе аккаунты и в теме "СБУ пресекла деятельность "ботофермы" ФСБ" наголосовал себе 100 плюсов за 3 часа (в 6 утра, КАРЛ!). Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
КульныйПэрэць    17.03.2020, 16:00
Оценка:  -4
КульныйПэрэць
Не пойму,Red Bull окрыляет,или коронавирус?Или может отсутствие мозга? ;-)
Rikstal    17.03.2020, 16:17
Оценка:  +1
Rikstal
или отсутствие денег на дорогостоящую операцию!
Gular    17.03.2020, 15:57
Оценка:  -1
Gular
епт...
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