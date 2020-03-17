В Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент
Сообщается, что пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии.
В Киеве из окна больницы выпал пациент. Случилось это в городской клинической больнице № 12 на ул. Подвысоцкого в Печерском районе.
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По информации unn.com.ua, человек упал с высоты 12 этажа, оказался на крыше припаркованного у стен больницы автомобиля. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.
На месте работают правоохранители, выясняя обстоятельства случившегося. Других подробностей на текущий момент нет.
Напомним, в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Погибшему было 30 лет. По словам родственников, накануне трагедии никаких конфликтов с ним не происходило.
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